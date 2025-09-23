circle x black
'Ndrangheta, maxi blitz contro cosca Piromalli: 26 arresti, in manette anche il boss

Operazione del Ros. Le persone sono indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni

Carabinieri del Ros
23 settembre 2025 | 07.25
Redazione Adnkronos
Maxi blitz dei carabinieri contro la cosca Piromalli, in manette anche il boss. Dalle prime ore di questa mattina, il Raggruppamento operativo speciale, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali dei carabinieri territorialmente competenti in varie località del territorio nazionale, sta dando esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 26 persone. Queste ultime, fanno sapere i carabinieri del Ros in una nota, sono indagate a vario titolo per "associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di armi".

Tra gli arrestati nell'ambito dell'operazione 'Res Tauro' c'è anche Pino Piromalli, alias 'Facciazza', 80enne boss a capo dell'omonima cosca di Gioia Tauro.

Le indagini, dirette dalla procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, hanno riguardato la cosca Piromalli, articolazione della ‘ndrangheta della quale "sono stati ricostruiti gli assetti e le attività delittuose".

A quanto si apprende, come emerso dalle indagini dei carabinieri, l'80enne boss, riconquistata la libertà dopo ventidue anni di detenzione, aveva fin da subito compreso che doveva avviare un'opera di restauro della cosca con un progetto di recupero delle vecchie regole di 'ndrangheta e assumendo la posizione di comando.

