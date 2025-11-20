circle x black
Negrini (Fondazione Cariplo), 'infanzia, giovani Neet, disabilità e detenuti i nostri 4 ambiti di intervento'

20 novembre 2025 | 15.46
"Oltre alla sfida 'Anita-L'infanzia prima', Fondazione Cariplo ha lanciato la sfida ZeroNeet, che vuole provare a dare risposte a quei giovani che vivono una situazione di disagio, non solo per la mancanza di lavoro e di formazione, ma, forse, anche per qualcosa di più profondo. Nei primi mesi del 2026 lanceremo la sfida che riguarda il mondo delle persone con disabilità, che cercherà di rispondere al loro desiderio e diritto di autonomia e, infine, più avanti nel 2026 partirà la sfida che riguarda le persone detenute". Lo afferma Valeria Negrini, vice presidente di Fondazione Cariplo, alla presentazione di 'Anita - L'infanzia prima', il nuovo programma strategico dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 'Anita - L'infanzia prima' promuove servizi, spazi e cultura accessibili e a misura di infanzia, aiutando così a contrastare le crescenti disuguaglianze in questa fascia d'età.

