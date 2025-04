Nespresso e Caffè Florian, un connubio tra storia e innovazione per portare la cultura italiana nel mondo

Nespresso presenta Nespresso I Caffè Florian, una miscela in edizione limitata che segna l’inizio di un nuovo capitolo della sua storia, scritto a quattro mani con Caffè Florian, il più antico Caffè d’Italia e d’Europa. Un incontro unico nato per portare la cultura e la tradizione italiana del caffè nelle case d’Italia e del Mondo. Si tratta di un incontro unico quello tra Nespresso e Caffè Florian, un’istituzione di prestigio riconosciuta a livello internazionale per la sua storia, il suo valore culturale e la sua capacità di evolversi nel tempo senza mai perdere la propria identità. Ma è anche un’opportunità per celebrare il gusto inconfondibile del caffè ispirato alla tradizione italiana, in Italia e nel Mondo, per un totale di 26 Paesi a livello globale dove la miscela sarà disponibile in edizione limitata.