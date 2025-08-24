Nove anni fa il terremoto che colpì il Centro Italia, il ricordo dei Vigili del Fuoco - Video

"Nove anni fa il terremoto che colpì l'Italia centrale. Per mesi migliaia di vigili del fuoco, giunti da tutta Italia, si alternarono nelle operazioni". Così i vigili del fuoco in un post su X.

Nove anni fa il #terremoto che colpì l'#Italia centrale. Per mesi migliaia di #vigilidelfuoco, giunti da tutta Italia, si alternarono nelle operazioni: ogni giorno 1.300 unità erano al lavoro con 600 mezzi. Furono 297 le persone salvate e 215.000 gli interventi fatti, tra questi…

"Ogni giorno 1.300 unità erano al lavoro con 600 mezzi. Furono 297 le persone salvate e 215.000 gli interventi fatti, tra questi 72.075 per recupero di beni, 91.050 per sopralluoghi e messa in sicurezza di edifici. #Pernondimenticare le 299 vittime".