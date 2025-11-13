circle x black
Nuovo riconoscimento per cardiologia Taormina

13 novembre 2025 | 09.05
Redazione Adnkronos
"Un nuovo e importante riconoscimento premia l’eccellenza della cardiologia siciliana". E’ accaduto presso l’ASP di Messina all’ospedale S.Vincenzo di Taormina, dove il Laboratorio di Ecocardiografia Cardiovascolare, diretto dalla dott.ssa Luciana Lombardo, ha ottenuto l’accreditamento Siecv di II livello per l’Ecografia Cardiovascolare Generale e per la specialità di Ecocardiografia Transesofagea (ETE) con Strutturale. Il prestigioso riconoscimento, conferito dalla Società Italiana di Ecocardiografia e CardioVascular Imaging (SIECVI), certifica l’elevata qualità, competenza e organizzazione del laboratorio, che risponde ai più rigorosi standard tecnici, formativi e clinici richiesti a livello nazionale. L’accreditamento, valido fino al 2026, rappresenta un traguardo di grande valore professionale e istituzionale.

La dott.ssa Luciana Lombardo, cardiologa di comprovata esperienza e specialista in imaging cardiovascolare, ha guidato con impegno e visione il percorso di crescita del laboratorio, introducendo metodologie diagnostiche all’avanguardia e consolidando un modello di efficienza e qualità oggi riconosciuto ufficialmente dalla SIECVI. “Questo accreditamento – sottolinea Lombardo – rappresenta un riconoscimento non solo per il laboratorio, ma per tutto il team che quotidianamente lavora con dedizione per garantire ai pazienti un percorso diagnostico sicuro, preciso e di alta qualità. È il risultato di anni di formazione, ricerca e passione per la cardiologia".

Grazie a competenza, innovazione e formazione continua, il Laboratorio di Ecocardiografia Cardiovascolare dell’ospedale di Taormina si conferma così punto di riferimento regionale per la diagnostica avanzata e centro di eccellenza dell’ASP di Messina nella cura e nella ricerca in ambito cardiologico. Grande soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dalla Direzione Strategica dell'Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi.

