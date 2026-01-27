circle x black
Cerca nel sito
 

"Olocausto ingigantito" per il 14% degli italiani, il sondaggio

"L'Olocausto degli ebrei nella Germania nazista è stato ampiamente esagerato": per l'8% questa frase è sicuramente vera e per il 6% lo è probabilmente

Il campo di concentramento di Dachau - FOTOGRAMMA
Il campo di concentramento di Dachau - FOTOGRAMMA
27 gennaio 2026 | 20.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il 14% degli italiani pensa che l'Olocausto sia stato ingigantito. E' quanto emerge da un sondaggio sulla popolazione maggiorenne residente nel nostro Paese, diffuso da Youtrend in occasione del Giorno della Memoria.

Il sondaggio evidenzia che il 14% degli italiani condivide l'affermazione "L'Olocausto degli ebrei nella Germania nazista è stato ampiamente esagerato": per l'8% questa frase è sicuramente vera e per il 6% lo è probabilmente. "Considerando che i maggiorenni residenti in Italia sono 49 milioni, si stima che questa posizione negazionista sia condivisa da circa 7 milioni di persone - sottolinea Youtrend - Al contrario, per tre quarti del campione l'affermazione secondo cui il racconto della Shoah è stato ingigantito è sicuramente (66%) o probabilmente falsa (9%) e il restante 11% non sa".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Olocausto Shoah Giorno della Memoria
Vedi anche
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza