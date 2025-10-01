circle x black
Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann non risponde ai pm

L'uomo è rimasto in silenzio davanti ai pm di Roma che nel pomeriggio sono tornati nel carcere dove è detenuto

Villa Pamphili (Fotogramma/Ipa)
Villa Pamphili (Fotogramma/Ipa)
01 ottobre 2025 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, è rimasto in silenzio davanti ai pm di Roma che questo pomeriggio sono tornati nel carcere di Rebibbia dove è detenuto dopo essere stato estradato dalla Grecia per l’omicidio della figlia Andromeda trovata senza vita il 7 giugno scorso insieme alla madre Anastasia Trofimova.

Nei confronti dell’americano nelle scorse settimane è stata emessa dal gip, che ha accolto la richiesta dei pm coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, una nuova ordinanza di custodia cautelare anche per l’omicidio aggravato della compagna. Gli accertamenti seguiti all’autopsia hanno evidenziato, infatti, per la donna la morte per soffocamento.

