circle x black
Cerca nel sito
 

Omicidio Aurora Tila, condanna a 17 anni per ex fidanzato 16enne

La 13enne morì a Piacenza il 25 ottobre del 2024, dopo essere precipitata da un balcone. Secondo l'accusa, sarebbe stato il ragazzo a spingerla e a colpirle le mani dopo che si era aggrappata alla ringhiera

Omicidio Aurora Tila, condanna a 17 anni per ex fidanzato 16enne
03 novembre 2025 | 18.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Condannato a 17 anni di reclusione l'ex fidanzato 16enne di Aurora Tila, la 13enne morta a Piacenza il 25 ottobre del 2024, dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva con la sua famiglia. La decisione è del Tribunale per i minorenni di Bologna. Per il ragazzo, imputato di omicidio pluriaggravato, il pm Simone Purgato aveva chiesto 20 anni e 8 mesi di reclusione, mentre la difesa l’assoluzione. Il processo si è svolto con rito abbreviato.

“Secondo la mia cliente è stata fatta giustizia – spiega Anna Ferraris, legale della madre della vittima, Morena Corbellini – Certo non potrà più riavere la figlia però giustizia è stata fatta”.

Il 25 ottobre 2024 la 13enne Aurora Tila era precipitata dal balcone al settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza con la sorella e la madre. Secondo l’accusa, sarebbe stato il giovane, all’epoca 15enne, a spingerla e a colpirle le mani dopo che si era aggrappata alla ringhiera, mentre, per la difesa del ragazzo, si sarebbe trattato di un gesto volontario o di un incidente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio pluriaggravato reclusione
Vedi anche
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza