Salvatore De Luca, 57enne morto lo scorso 15 dicembre all'ospedale 'Cannizzaro' di Catania, era stato aggredito e colpito ripetutamente alla testa. Alla base del pestaggio, "complesse vicende familiari"

Svolta nelle indagini per l'omicidio di Salvatore De Luca, il 57enne morto lo scorso 15 dicembre all'ospedale 'Cannizzaro' di Catania a causa delle gravissime lesioni riportate durante un'aggressione avvenuta poche settimane prima a Catenanuova, nell'Ennese. I carabinieri della sezione Operativa della Compagnia di Enna hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un 23enne. Il pestaggio avvenne lo scorso 3 dicembre in piazza Riggio, la vittima, raggiunta da una scarica di pugni, finì a terra, ma l'aggressore continuò a colpire il 57enne alla testa con dei calci, fino a fargli perdere i sensi. Immediatamente soccorso, l'uomo fu trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove dopo alcuni giorni morì.

Omicidio Catenanuova, arrestato 23enne

Gli investigatori dell'Arma, coordinati dalla Procura di Enna, dopo diversi interrogatori e svariati accertamenti tecnici sono riusciti a risalire al 23enne, anch’egli di Catenanuova. Alla base del pestaggio ci sarebbero state "complesse vicende familiari". Il giovane è stato rintracciato a Lecce, dove si era trasferito temporaneamente per ragioni di lavoro. Dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.