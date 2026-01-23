circle x black
Femminicidio Anguillara, da autopsia Federica Torzullo dubbi sul racconto di Carlomagno

Nello stomaco della 41enne sarebbero stati trovati residui di cibo le cui analisi potrebbero anticipare l’orario della morte addirittura alla sera prima. Ancora senza esito ricerche arma delitto

23 gennaio 2026 | 20.38
Redazione Adnkronos
I dubbi su quanto raccontato da Claudio Carlomagno, l’uomo che ha ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, potrebbero rafforzarsi da quanto emerso dall'autopsia sul corpo della 41enne: secondo quanto apprende l'Adnkronos, infatti, nello stomaco di Federica Torzullo sarebbero stati trovati residui di cibo le cui analisi potrebbero anticipare l’orario della morte addirittura alla sera prima. Nel corso dell'udienza di convalida, tenutasi mercoledì nel carcere di Civitavecchia, l'uomo ha raccontato di aver assassinato sua moglie fra le 6:30 e le 7:15 del mattino del 9 gennaio. La famiglia Torzullo intanto attende ancora la restituzione della salma della donna per poi procedere ai funerali.

Ancora senza esito ricerche arma delitto

Sono proseguite intanto nella giornata di oggi le ricerche dell'arma con cui Carlomagno ha ucciso sua moglie. Secondo quanto raccontato dall'uomo, l'omicidio è avvenuto nella mattina del 9 gennaio, nel bagno al primo piano della loro casa: lo stesso Carlomagno si sarebbe disfatto dell'arma, un coltello bilama, gettandola in un corso d'acqua nei pressi della statale Braccianese, all'altezza di Osteria Nuova. Ma, finora, le ricerche sono state senza esito e continueranno nei prossimi giorni.

