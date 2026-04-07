Omicidio nella notte a Forlì, dove un un uomo è stato ucciso a coltellate nella notte dopo una lite. Fermato il presunto autore della mattanza: è la stessa persona che aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Poco prima delle 3 di questa notte, la polizia è infatti intervenuta in una macelleria su richiesta di uno straniero che era nel locale e che ha segnalato la presenza di un uomo privo di vita. Dopo essere arrivati sul posto, i poliziotti hanno forzato la porta di accesso e sono entrati, trovando una persona ferita e un corpo esanime dietro al bancone. Secondo quanto fa sapere la Polizia in una nota, “il cadavere presentava evidenti lesioni da arma da taglio e segni di colluttazione”.

L'omicidio al culmine di una lite

Dopo l'interrogatorio, che si è svolto in Procura, si legge nella nota della polizia, "in cui l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, l’autorità giudiziaria ha emesso un decreto di fermo a carico dello straniero, gravemente indiziato del delitto di omicidio volontario aggravato commesso a danno di un connazionale”. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite, nel corso della quale è stato usato anche un grosso coltello, trovato in sede di sopralluogo dalla polizia scientifica, per colpire ripetutamente la vittima. Durante l’intervento sono state repertate numerose tracce di sangue ed è stato sequestrato diverso materiale, che è al vaglio degli investigatori. Al termine degli ulteriori rilievi, l’uomo è stato portato in carcere.