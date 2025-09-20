circle x black
Ancona, omicidio a Loreto: fermato presunto autore

Identificato il cadavere, che era stato trovato in decomposizione con ferita al capo e senza indumenti

20 settembre 2025 | 11.43
Redazione Adnkronos
In nottata, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ancona, del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo e della Stazione di Loreto hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un 37enne, originario di Erba ma domiciliato a Loreto, già noto alle forze dell'ordine. Si tratta di una delle persone portate in caserma a seguito dei fatti. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Ancona sulla base delle indagini attraverso metodologie tradizionali e accertamenti tecnici condotti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche e dalla Sezione 'Cyber Investigation' del Nucleo Investigativo di Ancona.

Le risultanze così raccolte hanno consentito di configurare gravi indizi di colpevolezza a carico del fermato e di attribuire al cadavere, in avanzato stato di decomposizione, con una profonda ferita al capo e senza documenti, l’identità di E.A.S., 45enne di Castelfidardo, di cui era stata denunciata la scomparsa alcuni giorni fa in Questura ad Ancona. Le attività di indagine proseguiranno anche al fine di risalire al movente del reato nonché di ricostruire in maniera conclusiva tutte le varie fasi dell’omicidio, anche all’esito dell’esame autoptico sul cadavere che si terrà nei prossimi giorni. La persona fermata è stata portata nel carcere di Montacuto, in attesa dell’udienza di convalida del fermo da parte del gip di Ancona.

