Denuncia per diffamazione aggravata contro l’avvocata Chiara Rinaldi, difensore di Valeria Bartolucci (moglie di Louis Dassilva, attualmente in carcere e unico indagato per la morte di Pierina Paganelli a Rimini). A presentarla l’avvocata Nunzia Barzan e il consulente criminologo Davide Barzan. I professionisti dello studio legale Barzan - che difende legalmente Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli e legata sentimentalmente per un periodo a Dassilva - si sarebbero sentiti diffamati da alcune dichiarazioni rese da Chiara Rinaldi in alcune trasmissioni televisive e pubblicate sulle sue pagine social personali a commento del caso della Paganelli.

“Si è venuto a creare un clima ostile tra legali, cosa di cui mi dispiace. Attendiamo l’esito delle indagini, abbiamo piena fiducia nella magistratura”, ha dichiarato Davide Barzan, raggiunto dall’AdnKronos. Secondo quanto riportato nella denuncia, le frasi pronunciate dalla Rinaldi avrebbero leso la reputazione professionale in particolare dell’avvocata Nunzia Barzan, che si è rivolta alla Procura di Bologna facendosi rappresentare dall’avvocato Marlon Lepera.