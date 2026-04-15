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Omicidio-suicidio a Bisceglie, lancia donna dal balcone e poi si butta anche lui

Si tratta di una coppia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'episodio

Ambulanza e Carabinieri
Ambulanza e Carabinieri
15 aprile 2026 | 10.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due persone sono morte oggi mercoledì 15 aprile precipitando dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto a Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani. Si tratta di una coppia. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. L'uomo, 61 anni, avrebbe lanciato la donna di 55 dal balcone, da un'altezza di circa tre metri, e poi si sarebbe lanciato lui stesso. Entrambi sono morti.

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Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'episodio.

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barletta news cronaca news bisceglie omicidio suicidio bisceglie donna balcone marito
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