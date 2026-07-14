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Onu, Barbaro (Mase): "Sui territori si concretizzeranno politiche per sviluppo sostenibile, giovani protagonisti"

Claudio Barbaro - (Ufficio stampa)
Claudio Barbaro - (Ufficio stampa)
14 luglio 2026 | 14.00
Giselda Curzi
LETTURA: 2 minuti

L’Italia ha presentato al 14° Foro Politico di Alto Livello delle Nazioni Unite la sua terza ‘Voluntary National Review’, il rapporto periodico con cui il Paese rendiconta i progressi compiuti nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. “Novità centrale di questa edizione è il primo ‘Esame Volontario delle Giovani Generazioni’. È un passaggio fondamentale: non ci limitiamo a parlare dei giovani, che invece riconosciamo come attori di cambiamento e li includiamo strutturalmente nei percorsi di sostenibilità”, ha dichiarato il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Claudio Barbaro alla presentazione del rapporto.

“Come Governo e come Mase, ci assumiamo l’impegno a rendere questo dialogo con le nuove generazioni stabile, continuo e misurabile. Vogliamo che il loro coinvolgimento non sia episodico, ma entri a far parte in modo ordinato e verificabile dei processi decisionali e degli strumenti di pianificazione, dai piani locali alle strategie nazionali. Abbiamo scelto di chiamare la nostra Vnr, ‘Esame Volontario Nazionale, Locale e delle Giovani Generazioni’ - ha aggiunto Barbaro - perché la sostenibilità deve coinvolgere tutti i livelli di governo e tutte le componenti della società, a partire dai giovani. La principale novità di questa edizione riconosce i giovani come protagonisti del cambiamento e ne rende il coinvolgimento stabile e strutturale nei processi di sviluppo sostenibile”.

“Lo sviluppo sostenibile ha bisogno, inoltre, di coinvolgere le comunità e di mobilitare tutte le componenti della società, per questo la localizzazione degli SDGs, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ha un valore strategico: è a livello locale che gli obiettivi globali si traducono in politiche pubbliche, servizi, investimenti e opportunità per le persone. Attraverso una governance multilivello efficace possiamo costruire il necessario raccordo tra visioni globali e azioni concrete”, ha concluso il sottosegretario. La delegazione italiana per la presentazione del rapporto era composta dal Direttore Generale per gli Affari Internazionali del Mase, Alessandro Guerri, dalla Vicedirettrice Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Maeci Stefania Fancello, dall’Assessore all’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna Rosanna Laconi in rappresentanza delle Regioni, e dal referente del Forum per lo Sviluppo Sostenibile Massimo Pallottino.

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Tag
Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 Giovani Generazioni Sostenibilità Ambientale
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