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Operaio di 50 anni muore schiacciato dal muletto in un’azienda veronese

L’incidente è accaduto in un’azienda che si occupa del riciclo di elettrodomestici ad Angiari. Indagini in corso sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro

Autoambulanza - Fotogramma
Autoambulanza - Fotogramma
31 marzo 2026 | 20.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora una vittima di incidente sul lavoro. Un operaio romeno di 50 anni è morto oggi, martedì 31 marzo, rimanendo schiacciato dal muletto su cui stava lavorando. L’incidente è accaduto verso le 18 in un’azienda che si occupa del riciclo di elettrodomestici ad Angiari (Verona).

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Sul posto è intervenuto il Suem 118 con l’elicottero ma ogni tentativo di salvare l’uomo è risultato vano. Con loro anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Legnago e i tecnici dello Spisal per le indagini sul rispetto delle misure di sicurezza.

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infortuni morte azienda riciclo elettrodomestici morte sul lavoro morti bianche
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