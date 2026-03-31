Ancora una vittima di incidente sul lavoro. Un operaio romeno di 50 anni è morto oggi, martedì 31 marzo, rimanendo schiacciato dal muletto su cui stava lavorando. L’incidente è accaduto verso le 18 in un’azienda che si occupa del riciclo di elettrodomestici ad Angiari (Verona).

Sul posto è intervenuto il Suem 118 con l’elicottero ma ogni tentativo di salvare l’uomo è risultato vano. Con loro anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Legnago e i tecnici dello Spisal per le indagini sul rispetto delle misure di sicurezza.