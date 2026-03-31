L’incidente è accaduto in un’azienda che si occupa del riciclo di elettrodomestici ad Angiari. Indagini in corso sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro
Ancora una vittima di incidente sul lavoro. Un operaio romeno di 50 anni è morto oggi, martedì 31 marzo, rimanendo schiacciato dal muletto su cui stava lavorando. L’incidente è accaduto verso le 18 in un’azienda che si occupa del riciclo di elettrodomestici ad Angiari (Verona).
Sul posto è intervenuto il Suem 118 con l’elicottero ma ogni tentativo di salvare l’uomo è risultato vano. Con loro anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Legnago e i tecnici dello Spisal per le indagini sul rispetto delle misure di sicurezza.