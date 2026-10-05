circle x black
Cerca nel sito
 

Operaio morto a Caivano, tre persone indagate: mercoledì l'autopsia

Procede l'inchiesta della Procura di Napoli Nord per omicidio colposo

Carabinieri - (IPa)
Carabinieri - (IPa)
05 ottobre 2026 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tre persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile 61enne morto domenica in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano (Napoli).

La Procura di Napoli Nord (procuratore Domenico Airoma, sostituto Sabrina Navarro) ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e ha fissato l'autopsia per mercoledì pomeriggio. La famiglia Calignano è assistita dall'avvocato Francesco Petruzzi.

Secondo la ricostruzione, venerdì il 61enne stava lavorando sul tetto di un capannone a Caivano. Dopo un grave infortunio sul lavoro, però, sarebbe stato abbandonato in via Fosso del Lupo, dove è stato soccorso dal 118. Nonostante il trasporto d'urgenza all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, Salvatore Calignano è morto sabato mattina proprio a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
operaio morto caivano caivano operaio morto Salvatore Calignano
Vedi anche
In Spagna la gara più grande al mondo di Castells, le celebri torri umane - Video
News to go
Voli, cambiano i diritti dei passeggeri: dai trolley ai ritardi, le nuove regole Ue
Cortina d'Ampezzo, grossa frana sulle Tofane: il video dell'enorme nube di polvere
Cucinelli: "Tra social e tecnologia abbiamo dimenticato il valore dell'umano" - Video
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza