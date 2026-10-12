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Precipita dal tetto di un capannone a Fiano Romano, morto operaio

A perdere la vita un 57enne italiano, morto dopo esser precipitato da un'altezza di otto metri

Carabinieri sul luogo dell'incidente mortale
Carabinieri sul luogo dell'incidente mortale
12 ottobre 2026 | 16.12
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Ennesimo infortunio sul lavoro, oggi, costato la vita a un operaio. L'incidente mortale è avvenuto questa mattina in via del Lavoro, angolo via del Progresso, a Fiano Romano. A perdere la vita un 57enne italiano, morto dopo esser precipitato da un lucernario a un'altezza di otto metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. E' successo intorno alle 9.30. Sul posto i carabinieri della stazione di Fiano Romano e personale Spresal della Asl Rm4. Le indagini sono coordinate dalla procura di Rieti.

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infortunio precipita tetto capannone
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