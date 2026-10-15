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Scerni, dramma nella cantina sociale: giovane operaio muore a 23 anni mentre pulisce le vasche

Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un’intossicazione dovuta alle esalazioni di anidride carbonica, ma la dinamica dell’accaduto resta da chiarire

Scerni, dramma nella cantina sociale: giovane operaio muore a 23 anni mentre pulisce le vasche
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15 ottobre 2026 | 10.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 5.30, nella cantina sociale San Panfilo di Scerni (Ch), dove un operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Secondo le prime informazioni, il giovane era impegnato in operazioni di pulizia delle vasche utilizzate per la lavorazione del vino quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduto, perdendo successivamente i sensi.

Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un’intossicazione dovuta alle esalazioni di anidride carbonica, ma la dinamica dell’accaduto resta da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

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