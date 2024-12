Due incidenti sul lavoro oggi, martedì 31 dicembre. Le vittime sono due operai di 39 e 23 anni. In mattinata, i carabinieri della compagnia di Marcianise sono intervenuti in una azienda di Gricignano d'Aversa (Caserta). Secondo una prima sommaria ricostruzione, il 39enne è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. Subito soccorso, il personale del 118 ha provato a rianimare l'uomo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita, questa mattina, dopo essere precipitato nel vuoto mentre lavorava all'interno di un capannone a Montanaso Lombardo (Lodi). L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina.

Il ragazzo stava effettuando lavori di ristrutturazione dell'impianto ex Polemghi Lombardo e si trovava sul tetto, quando il pavimento sotto i suoi piedi ha ceduto, facendolo cadere per un'altezza di circa dieci metri. L'impatto con il suolo ha provocato ferite tali che per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: i sanitari dell'Areu 118, intervenuti sul posto, hanno cercato di rianimarlo a lungo, in attesa dell'arrivo dell'elisoccorso, ma purtroppo è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lodi, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Ats competenti per gli infortuni sul lavoro.