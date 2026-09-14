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Ostia, operaio edile muore cadendo dal cestello della gru. L'altro si aggrappa a un balcone: "Salvato dai condomini"

I due lavoratori edili erano a cinque metri d'altezza quando all'improvviso il cestello si è rotto

Un operaio, repertorio - (123 Rf)
Un operaio, repertorio - (123 Rf)
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14 settembre 2026 | 19.01
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Aveva 49 anni l'operaio edile morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 settembre, precipitato da una gru a Ostia. Il collega 46enne è riuscito ad aggrapparsi al parapetto di un balcone, ed è stato salvato dai condomini che lo hanno afferrato in tempo. Entrambi italiani, si trovavano nel cantiere di via Forni: erano a cinque metri d'altezza tra il secondo e terzo piano del palazzo quando il cestello si è rotto.

Il collega è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Grassi: è ricoverato ma in condizioni non gravi. Sul posto il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Spresal) e i carabinieri di Ostia.

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