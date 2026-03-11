circle x black
Cerca nel sito
 

Paura a Bari, mise un ordigno nella sala dei Testimoni di Geova: arrestato oggi 39enne

In manette per un tentato attentato del primo marzo. L'uomo sarebbe scappato in bici, dopo aver lasciato una tanica di benzina con un innesco rudimentale

Artificieri al lavoro (Fotogramma/Ipa)
Artificieri al lavoro (Fotogramma/Ipa)
11 marzo 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' accusato di aver messo lo scorso primo marzo un ordigno vicino alla casa di culto dei Testimoni di Geova di Bari. In manette un 39enne dagli agenti della polizia con l'accusa di fabbricazione o detenzione di materiale esplodente, fabbricazione e porto di ordigno incendiario, nonché turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.

La dinamica dei fatti

Nel pomeriggio del primo marzo, nella sala del regno dei Testimoni di Geova, al quartiere Carrassi, era in corso di svolgimento una funzione religiosa alla quale stavano partecipando oltre 70 fedeli, tra cui diversi bambini. In quella occasione un uomo, descritto dai presenti dalla apparente età di 40 anni con occhiali da vista, italiano, ha chiesto di poter assistere alla cerimonia. Accolta la richiesta, si è accomodato nella zona retrostante della sala, appoggiando una busta di colore celeste sul pavimento. Il forte odore di benzina proveniente dalla busta ha provocato immediatamente allarme tra i presenti che hanno così chiamato il numero di emergenza 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

L’uomo, vistosi scoperto, ha abbandonato la busta e si è allontanato velocemente. Sul posto è arrivata la Digos, le volanti e gli artificieri. All’interno della busta c'era un ordigno incendiario rudimentale, immediatamente reso inoffensivo dagli artificieri.

Secondo quanto ricostruito dalla Digos, anche mediante l’esame delle immagini, registrate da alcuni impianti di videosorveglianza di esercizi commerciali della zona, l’uomo ha raggiunto il luogo di culto a bordo di una bicicletta a noleggio di una società di bike sharing, portando con sé la busta di colore celeste con all’interno una tanica di plastica che poco prima aveva riempito di benzina in una stazione di servizio nella stessa zona. Alla tanica era collegato un dispositivo rudimentale di accensione che fungeva da innesco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ordigno incendiario intimidazione grave turbamento di funzioni religiose
Vedi anche
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza