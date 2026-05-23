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Cadavere sul bagnasciuga a Ostia, indagini in corso

Il corpo, privo di segni di violenza, è stato trovato sulla spiaggia dello stabilimento Gambrinus. Gli accertamenti dovranno stabilire se si tratti di una morte per malore o per affogamento

La spiaggia di Ostia - (Ipa)
La spiaggia di Ostia - (Ipa)
23 maggio 2026 | 16.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il cadavere di un ragazzo di colore di circa 30 anni è stato trovato questa mattina sul bagnasciuga dello stabilimento balneare 'Gambrinus', sul lungomare Vespucci, a Ostia. Il corpo, privo di segni di violenza, è stato affidato al medico necroscopo e portato al policlinico Tor Vergata. Gli accertamenti dovranno stabilire se si tratti di una morte per malore o per affogamento.

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