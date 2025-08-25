Ostuni, disposta la scorta per sindaco Pomes dopo intimidazione

Il 15 agosto scorso era stata trovata una bomba a mano in una stradina poco distante dallo studio professionale del primo cittadino

A quanto apprende l'Adnkronos, l'Ucis, l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale del ministero dell'Interno, ha disposto la scorta per Angelo Pomes, il sindaco di Ostuni vittima nei giorni scorsi di un grave atto intimidatorio, a seguito del quale si è anche riunito il comitato ordine e sicurezza.

In particolare, il 15 agosto scorso era stata trovata una bomba a mano in una stradina poco distante dallo studio professionale di Pomes, episodio ritenuto dagli investigatori a tutti gli effetti un'intimidazione ai danni del sindaco e preceduto da una telefonata anonima che aveva segnalato la presenza - poi esclusa - di un ordigno all'interno di Palazzo di Città.