La 49enne si era allontanata giovedì dalla sua casa presso la frazione di Sassari. In un primo momento appariva senza vita ma poi Vigili del fuoco che l'hanno ritrovata, hanno sentito un flebile respiro

E' stata ritrovata stamani una donna scomparsa nella mattinata di ieri a Ottava, frazione di Sassari, che si era allontanata da casa senza più dare notizie di se. Marinella Campus, 49enne, è stata ritrovata alla periferia della frazione, in un cantiere edile all'interno di un pozzo dov'era precipitata.

In un primo momento il corpo appariva senza vita, ma improvvisamente i Vigili del fuoco che l'hanno ritrovata, hanno sentito un flebile respiro. A quel punto il 118, presente sul posto, l'ha trasportata d'urgenza in un ospedale cittadino dov'﻿è tuttora ricoverata. Sul posto la Polizia.

Già da ieri, dal momento del suo allontanamento da casa, i familiari avevano diffuso la notizia con foto e il probabile abbigliamento con un accorato appello a chiunque la vedesse o ne avesse notizia di avvisare le forze dell'ordine. Nelle ricerche erano aiutati da amici e associazioni di volontariato fino al lieto epilogo di stamani.