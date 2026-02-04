circle x black
Palermo, a fuoco impianto trattamento rifiuti plastica

04 febbraio 2026 | 08.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dalle 22 circa di ieri sera, diverse squadre dei Vigili del fuoco di Palermo stanno intervenendo a Campofelice di Roccella, contrada Pista vecchia (in prossimità dello svincolo autostradale di Buonfornello) per un incendio che ha coinvolto un impianto di trattamento di rifiuti di plastica. L'incendio ha interessato delle rotoballe posizionate all'aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadri. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno operato tutta la notte per cercare di contenere le fiamme, proteggendo le strutture interne impianto. Le operazioni sono ancora in corso e sul posto sono presenti circa 20 unità e 10 mezzi. A supporto delle squadre, il comune di Campofelice ha messo a disposizione una botte per il rifornimento idrico. Non ci sono feriti. Le cause sono in fase di accertamento.

incendio impianto trattamento rifiuti plastica Vigili del fuoco
