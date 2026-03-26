Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, è stato trafugato dal cimitero di Strozza, il paese della Bergamasca, dove la donna era nata e cresciuta. La notizia è stata data nel corso della trasmissione 'Dentro la notizia', su Canale 5.

Secondo le indiscrezioni arrivate alla redazione del programma, l'episodio risale a lunedì scorso, quando il feretro, custodito nel cimitero di Strozza, doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. E' allora che il corpo sarebbe stato trafugato e decapitato.