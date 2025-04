Papa Francesco, in convalescenza a Casa Santa Marta, continua la terapia farmacologica e le fisioterapie motoria e respiratoria alle quali sta dedicando "molto tempo" con qualche risultato. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano che parla di "lieve miglioramento" che il Papa trae da entrambe le fisioterapie, in particolare per la voce. Le analisi del sangue hanno poi fatto registrato un "lieve miglioramento degli indicatori infettivi", nel senso che resta l'infezione polmonare ma il quadro infettivo è in lieve miglioramento.

Il Santo Padre riceve inoltre una intensità "minore" di ossigeno. aggiorna ancora il Vaticano, nello spiegare che durante il giorno l'ossigenazione resta quella ordinaria tramite naselli e nella notte all'occorrenza riceve l'ossigeno ad alti flussi ma l'intensità di ossigeno è "minore".

A Casa Santa Marta, Francesco trascorre parte della giornata facendo le fisioterapie, motoria e respiratoria, poi si dedica un po' al lavoro. Oggi ha seguito a distanza la predica di Quaresima in Aula Paolo VI tenuta da padre Roberto Pasolini e lo scorso 2 aprile ha seguito la messa nel ventennale dalla morte di Wojtyla.

L'umore del Papa, spiega sempre il Vaticano, resta "buono, segue gli eventi della Chiesa, riceve documenti da studiare e da firmare". Il Pontefice può alimentarsi con cibo solido.

Per quanto riguarda i riti della Settimana Santa, la Sala stampa del Vaticano ribadisce che è ancora "prematuro" parlarne. Già nei giorni scorsi era stato spiegato che l'eventuale presenza del Papa e le modalità dipenderanno dai miglioramenti della salute.