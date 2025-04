Papa Bergoglio “ha avuto un impatto rivoluzionario, è stato il miglior papa nella storia della Chiesa. Ha scritto una nuova pagina della storia umana tra cristiani e musulmani firmando il ‘Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune’ assieme al Grande Imam di al-Azhar Ahmad al-Tayyib”. Lo afferma all’Adnkronos il presidente della Casa della Cultura Musulmana di Milano, Mahmoud Asfa. Il pontefice “è sempre stato vicino a cause giuste, ai deboli e ai poveri, a chi non ha una voce – ricorda Asfa -, lavorando moltissimo per la pace e il dialogo, per valori che la Chiesa e l’Islam incoraggiano”.

È stata la prima volta nella storia in cui è stato firmato un documento “così importante e intenso”, nel quale “due grandissime figure” hanno trovato punti in comune tra Islam e religione cristiana. Un messaggio estremamente forte trasmesso anche nel saluto tra le due autorità religiose: “Si sono abbracciati, affermando così che musulmani e cristiani sono fratelli nell’umanità”. Indelebile quindi il lavoro di Papa Francesco, autore, secondo Asfa di un “riformismo nella Chiesa” e mostrando coraggio “dicendo no all’allarmismo”. “Ha condannato la produzione di armi e ha promosso il lavoro comune per pace e fratellanza, punti importantissimi per tutta l’umanità.

La scomparsa del pontefice “è una perdita dolorosa per tutti quanti, anche per noi musulmani”. Papa Bergoglio non ha mai interrotto i suoi viaggi, anche in diversi paesi arabi, “sempre per il dialogo”. “Non dimenticherò mai sua visita in Palestina – rimarca il presidente della Casa della Cultura Musulmana -. È stato straordinaria la sua visita nella moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme, per la preghiera”. Mahmoud Asfa ha avuto modo di incontrare Papa Francesco durante la visita milanese del pontefice, nel 2017. “Sono stato tra i ricevitori – ricorda – ed è stato un momento molto importante della mia vita. Come comunità lo ringraziamo moltissimo”.

L’auspicio dell’imam è che il successore di Jorge Maria Bergoglio prosegua nel percorso tracciato e che “le sue posizioni vengano portate avanti e non interrotte”. Il papa scomparso “ha fatto tanti passi avanti tra il mondo musulmano e la Chiesa. Abbiamo invitato tutta la nostra comunità nel mettere in pratica i valori firmati dal Grande Imam di al-Azhar e da Papa Francesco”. L’umanità “ha bisogno di uomini coraggiosi che dicano le cose come stanno e invitino a fermare le guerre e a lavorare con la pace”. La comunità milanese continuerà a collaborare con le chiese e le parrocchie del territorio nel solco lasciato dal pontefice. Il prossimo venerdì “ricorderemo Papa Francesco durante la preghiera in moschea”.