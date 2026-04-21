circle x black
Cerca nel sito
 

Un anno senza Bergoglio, Papa Leone: "Raccogliamo la sua eredità, promuoviamo la fratellanza"

A un anno dalla morte di Papa Francesco, leader religiosi e politici lo ricordano con messaggi e celebrazioni. "Meloni: "Ha segnato profondamente nostro tempo﻿"﻿﻿

Un anno senza Bergoglio, Papa Leone:
21 aprile 2026 | 11.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ricorre oggi il primo anniversario della morte di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025 nel Lunedì dell’Angelo. Una figura che ha segnato profondamente la storia recente della Chiesa e del mondo, ricordata in queste ore con celebrazioni e messaggi ufficiali.

CTA

Il messaggio di Leone

Papa Leone, in partenza per la Guinea Equatoriale, ha ricordato il predecessore via X: “Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro #PapaFrancesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori. Raccogliamo la sua eredità proclamando sempre la gioia del Vangelo, annunciando la misericordia di Dio e promuovendo la fratellanza tra tutti gli uomini e le donne”.

Le paroel di Meloni

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio a Papa Francesco: "Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente. Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare al mondo con parole semplici, raggiungendo credenti e non credenti, toccando anche questioni che riguardano la vita delle persone di tutti i giorni. Conoscerlo è stato per me un privilegio, così come la sua presenza al G7 presieduto dall'Italia -la prima volta per un Pontefice- è stato un regalo grandissimo che porto nel cuore. Resta una figura che ha segnato profondamente il nostro tempo, e il cui messaggio continua a essere attuale. Grazie di tutto Papa Francesco", ha scritto su X.

Ricordato a S. Marta

Il Pontefice è stato ricordato anche a Casa Santa Marta, la residenza vaticana dove aveva scelto di vivere rinunciando agli appartamenti del Palazzo Apostolico.

La celebrazione è stata presieduta dal nunzio apostolico mons. Luigi Travaglino. Nell’omelia preparata dal cardinale Acerbi si legge: “Lo sentiamo ancora vicino a noi”. E ancora: “Papa Francesco si era affezionato a questa casa e noi lo siamo a lui. Tale rimane lo spirito della nostra preghiera di suffragio in questo primo anno della sua dipartita”.

Il testo ricorda anche il suo impegno fino agli ultimi anni: “Il coraggio apostolico col quale ha affrontato il suo Pontificato anche quando, nonostante le sue limitazioni fisiche, ha voluto compiere la sua missione fino agli estremi confini della terra”.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
PapaFrancesco Papa Francesco morte anniversario Papa Francesco 21 aprile 2025 papa francesco morto papa francesco quando è morto papa francesco oggi papa francesco anniversario morte
Vedi anche
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza