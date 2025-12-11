circle x black
Vaticano, padre Georg: "Prima che Papa Francesco morisse gli ho chiesto scusa"

Il racconto ai margini della presentazione di un volume di omelie inedite di Benedetto XVI

Papa Francesco e Mons. Georg Gänswein - Ipa
11 dicembre 2025 | 18.02
Redazione Adnkronos
Mons. Georg Gänswein e papa Francesco hanno avuto un rapporto conflittuale ma poco prima che il pontefice argentino morisse c’è stata la riconciliazione. Lo ha raccontato lo stesso mons. Ganswein ai margini della presentazione di un volume di omelie inedite di Benedetto XVI: "Con Francesco non era sempre facile il rapporto, ma prima che morisse sono andato da lui e mi sono scusato".

"La realtà - ha detto Ganswein, oggi nunzio apostolico in Lituania - è realtà: c’è stato qualcosa che non funzionava e io non ho chiuso gli occhi e ho chiesto scusa". Padre Georg a giugno è stato a S. Maria Maggiore: "Sono andato sulla tomba di Francesco. E ho pregato".

E sulla possibilità di un ritorno a Roma: "Dopo 28 anni a Roma il mio cuore è romano". "Non sono profeta - ha aggiunto ai margini della presentazione del volume - io ora ho questa bella sfida nei Paesi Baltici e sotto l’aspetto geopolitico c’è una situazione non facile. Sento una certa preoccupazione".

