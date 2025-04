Papa Francesco, Ted Neeley: "Mi disse sei stato sul palco di 'Jesus' più che Gesù in terra'

Il grande attore racconta all'Adnkronos l'incontro, avvenuto nel 2018, con il Pontefice durante le rappresentazioni di 'Jesus Christ Superstar' in scena al Teatro Sistina, il musical che il regista Massimo Romeo Piparo ha riportato in cartellone a Roma (fino al 27 aprile) con un nuovo cast

"Ricordo ancora il suo sorriso sincero mentre ci diceva che l’arte non è un lusso e noi artisti siamo portatori scomodi di verità. Ci ha accolti come fratelli e si è anche dichiarato un ammiratore dell’opera 'Jesus Christ Superstar'. Abbiamo riso insieme quando abbiamo notato che sono stato più a lungo io Gesù sul palco di quanto non sia stato Gesù in terra. Un uomo veramente unico". A parlare all'Adnkronos è l'attore Ted Neeley, interprete storico al cinema e a teatro di 'Jesus Christ Superstar', il musical di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, ricordando l'incontro con papa Francesco, nella Sala Nervi, il 5 dicembre 2018, quando la compagnia era a Roma, in cartellone al Sistina.

E, proprio in questi giorni, nel teatro romano, il regista Massimo Romeo Piparo ha riportato in scena l'opera (fino al 27 aprile) con un nuovo cast.