circle x black
Cerca nel sito
 

Parcheggio all'ombra di Castel Sant'Angelo, esposto dei residenti in Procura

Parcheggio all'ombra di Castel Sant'Angelo, esposto dei residenti in Procura
29 dicembre 2025 | 19.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I residenti di via Americo Capponi, a due passi da Castel Sant'Angelo, hanno presentato un esposto in Procura contro un parcheggio privato interrato di due piani per il quale l'8 settembre scorso il Commissario Straordinario per il Giubileo Roberto Gualtieri ha emesso una ordinanza relativa alla realizzazione come opera giubilare. "Il 18 novembre, sempre il sindaco, ha concesso l'area a una società e - come si legge nell'esposto - due giorni più tardi il Consiglio del I Municipio ha ribadito all'unanimità il parere contrario all'opera. Parere contrario già espresso dalla Giunta e dal Comando di Polizia Locale".

Gli abitanti di via Capponi, dove dovrebbe sorgere il parcheggio, informati ufficialmente e costituitisi in Comitato spontaneo, hanno quindi dato mandato agli avvocati e ad alcuni tecnici, a proprie spese, per la presentazione del ricorso al Tar, "estremamente preoccupati - si legge nel documento - per la stabilità delle proprie case che insistono su terreno alluvionale e di riporto. Terreno, in più, interessato da tre falde acquifere intersecanti (piante idrogeologiche di Roma) e l'acqua è un formidabile innesco per le frane". Il problema esposto oggi al procuratore di Roma Francesco Lo Voi, "nasce laddove il 18 dicembre è scaduto il termine per la presentazione del progetto esecutivo da parte della S.r.l. affidatrice diretta dell'opera. Questo, nonostante dallo staff dell'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, assicurino - tramite whatsapp ai residenti in rivolta - che il progetto esecutivo è stato presentato nei termini".

"Nonostante la richiesta di accesso agli atti da parte di cittadini, consiglieri e dello stesso Municipio, ad oggi, il progetto esecutivo non è stato ancora trovato - lamentano dal comitato spontaneo - Il progetto esecutivo è il requisito indispensabile per la presentazione del ricorso al Tar e i tempi strettissimi potrebbero non permettere di poter redigere le valutazioni geologiche e geo-tecniche da allegare al ricorso". Di qui, la richiesta di accertamenti da parte degli abitanti di via Capponi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
parcheggio privato giubileo esposto procura parcheggio castel sant'angelo via americo capponi
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza