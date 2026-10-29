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Pari opportunità: Peroni BeHer, 'non c'è parità senza alleanza'

Peroni NovembHer 2026 - Ufficio stampa
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29 ottobre 2026 | 12.18
Cristiano Camera
LETTURA: 3 minuti

Per il terzo anno consecutivo torna “PeroniNovembHer”, il mese delle attività di Peroni dedicate alla parità di genere, che quest’anno si focalizza sul valore dell’alleanza.

L’iniziativa prende il via il 4 novembre alle 14:30 con la terza edizione del powERTalk, l'evento organizzato da BEpowER, l'Employee Resource Group formato da dipendenti di Birra Peroni e dedicato all'empowerment femminile. Per l'occasione, il talk si trasformerà in uno speciale video-podcast dal titolo "Dalla Stessa Parte (?)", guidato da Irene Facheris, formatrice, scrittrice, podcaster e divulgatrice da anni impegnata nella sensibilizzazione sui temi della parità di genere, degli stereotipi e dell'inclusione. Partendo dalla provocazione racchiusa nel titolo, l'incontro sarà un'occasione per interrogarsi su cosa significhi oggi essere alleate e alleati nel percorso verso una maggiore equità, approfondendo il ruolo che ciascuna persona può svolgere nel superamento delle disuguaglianze e nella costruzione di una cultura più inclusiva. Nel corso dell'evento Facheris si confronterà anche con la community per raccogliere riflessioni e rispondere alle domande. Link per collegarsi: "Dalla Stessa Parte (?)"

In diretta dalla sede romana di Birra Peroni, il 9 novembre ore 15:00 il BeHer Talk porterà attorno allo stesso tavolo mondo aziendale, ricerca e terzo settore per riflettere sul ruolo che l'alleanza può svolgere nel promuovere una cultura del lavoro più equa e inclusiva. Ad aprire il dialogo sarà il Comitato Scientifico BeHer: Eva Sacchi, Research Director di Ipsos Doxa, Francesca Panigutto, Responsabile Comunicazione e Fundraising di Fondazione Libellula, e Flaminia De Romanis, Head of Learning & Development di Valore D che, partendo dai dati dell'Osservatorio BeHer 2026, offriranno una lettura delle principali evidenze emerse e delle prospettive per accelerare il cambiamento nel mondo del lavoro. A seguire, Arianna Schiavoni, DE&I, Talent & Development Senior Manager di Birra Peroni, Carlo Cuppari, Diversity, Equity & Inclusion PMO di Intesa Sanpaolo, Luisa Ercoli, Group I&B Strategy and Initiatives Manager di Barilla Group e Roberta Di Brigida, Head of Talent CoE di Fater, condivideranno esperienze, progettualità e buone pratiche sviluppate all'interno delle rispettive realtà. Link per collegarsi: BeHer Talk

Dal 10 novembre, la Special Edition BeHer "Calzini spaiati e cuori alleati" nel Peroni Store fisico e online. All'interno della sua recente collezione di abbigliamento, Peroni lancia un'edizione speciale di calzini dedicata a BeHer. L'iniziativa nasce dalla volontà di attivare un'ulteriore leva del brand per contribuire al tema della parità di genere e portare il messaggio dell'alleanza anche nella quotidianità. I calzini, realizzati da Linea Daria e Antonio Colomboni, sono volutamente spaiati: un modo semplice per raccontare che, pur nelle differenze, è possibile scegliere di camminare nella stessa direzione. Il 100% degli incassi legati alla vendita di questa special collection sarà devoluto a Fondazione Libellula per sostenere attività di sensibilizzazione sui temi dell’equità di genere e dell'alleanza. Peroni raddoppierà inoltre la somma raccolta, donando a sua volta un importo equivalente.

Il percorso proseguirà il 20 novembre con un appuntamento dedicato a Supporto BeHer, il pilastro del progetto che sostiene giovani donne nei loro percorsi formativi e professionali attraverso iniziative di supporto economico, con un focus particolare sulle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Presso l’Università La Sapienza, nell'Aula Gini della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica e in congiunzione con la Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale e di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, saranno premiate le studentesse assegnatarie delle 20 borse di studio BeHer per l'anno accademico in corso e sarà presentata la nuova edizione dell'iniziativa. Un'occasione per celebrare il talento femminile, ma anche per raccontare come l'alleanza tra impresa e mondo accademico possa contribuire concretamente a ridurre il divario di genere negli ambiti tecnico-scientifici, dove il gender gap continua a rappresentare una sfida rilevante. Alla celebrazione, prenderanno parte anche il Prof. Carlo Massimo Casciola, Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, la Prof.ssa Francesca Cuomo, Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica, e il Prof. Gabriele Favero, Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.

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