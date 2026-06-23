Parma: shopping musica e gusto, Fidenza Village accende l’estate con 'Italian Summer Nights'

L’estate di Fidenza Village sarà all’insegna dell’italianità: dal 18 giugno a fine agosto, ogni giovedì il Village, in provincia di Parma, resterà aperto fino alle 23 con le 'Italian Summer Nights', un calendario di appuntamenti pensato per trasformare la shopping experience in una serata da vivere tra musica, sapori italiani, ospiti speciali e nuove occasioni di scoperta. Il tema della stagione, 'L’emozione della scoperta', racconta proprio questo cambio di prospettiva: Fidenza Village non è solo una destinazione per lo shopping, ma un punto di partenza per esplorare il territorio, dalla Food Valley ai castelli, dai borghi alle cantine, e al tempo stesso un luogo da vivere in modo nuovo, anche la sera, con un palinsesto che unisce intrattenimento, convivialità, cultura e gusto.

Due le anime del programma: da un lato gli itinerari editoriali per vivere Parma e i suoi dintorni come un local; dall’altro le serate del giovedì (fino alle 23 e fino a fine agosto) con musica live, dj set, degustazioni, talk speciali e attività pensate anche per le famiglie. Tra gli appuntamenti fissi, le degustazioni di Parmigiano Reggiano stagionato 24, 36 e 60 mesi e l’Aperol Lounge, dove l’aperitivo italiano diventa parte integrante dell’esperienza. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, dj set e postazioni musicali distribuite lungo il percorso del Village. Nel mese di luglio, in concomitanza con i saldi, il programma si arricchisce anche di attività dedicate alle famiglie, tra cui il truccabimbi per i più piccoli. Tra gli eventi speciali delle 'Italian Summer Nights', il format 'A Cena Con': un ospite d’eccezione si racconta al pubblico durante la cena, trasformando una serata al ristorante in un’esperienza tra talk, incontro e spettacolo. Il calendario prevede il 25 giugno, da Signorvino, la partecipazione dei Shazami, duo musicale formato da Francesco Mandelli e Federico Russo. Il 2 luglio, all’interno del ristorante Lievità, sarà invece protagonista Jo Squillo.

L’estate 2026 invita anche a guardare oltre il Village. Fidenza Village si conferma porta d’accesso privilegiata a un territorio ricco di cultura, gusto e paesaggio: Parma e i suoi dintorni, la Food Valley, i Castelli del Ducato, le cantine, i musei e la natura della Bassa. Per accompagnare i visitatori alla scoperta del territorio, il Village propone una selezione di itinerari tematici e travel guide editoriali: percorsi tra cantine, cuvée e castelli medievali; esperienze pensate per le famiglie, tra labirinti, gelato artigianale e natura; e una guida culturale da insider per esplorare Parma, i suoi musei, il Battistero e i borghi iconici del circondario. Il filo conduttore è vivere il territorio in modo autentico e immersivo, trasformando la visita a Fidenza Village nella prima tappa di un viaggio più ampio. A fare da sfondo alla stagione, il museo a cielo aperto del Village: oltre 30 opere tra murales, installazioni e pezzi pop accompagnano la passeggiata, invitando i visitatori a lasciarsi sorprendere. Tra le novità, la maxi scultura Wild Kong di Richard Orlinski, che arricchisce il percorso artistico del Village con un segno iconico e contemporaneo.

Fino al 12 luglio, inoltre, Fidenza Village ospita un progetto speciale realizzato da Fondazione Barilla, un’installazione artistica allestita all’interno di una Glass House nel cuore del Village. Dopo aver attraversato 10 città italiane, il progetto artistico itinerante di Fondazione Barilla arriva nel cuore della Food Valley portando con sé i contenuti del 'Libro del Risparmio – 120 azioni contro lo spreco alimentare per risparmiare dentro e fuori casa', la pubblicazione gratuita già distribuita in oltre 1,6 milioni di copie tra formato cartaceo e digitale, che offre strumenti concreti per adottare abitudini alimentari più sostenibili e al contempo risparmiare. Un approccio più consapevole permette di valorizzare il cibo e può portare a un risparmio di oltre 500 euro all’anno a famiglia.

Cuore del progetto è l’installazione artistica immersiva firmata dal regista e artista visivo Virgilio Villoresi, pensata come un grande libro animato che prende vita. Attraverso scenografie tridimensionali, movimenti meccanici e una narrazione visiva immediata, l’opera invita i visitatori a fermarsi, osservare e riflettere su come piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possano generare un impatto concreto. A completare l’installazione, la paper art dell’artista Mauro Seresini, che ha realizzato elementi e ambientazioni interamente in carta, contribuendo alla costruzione dell’immaginario visivo del progetto.