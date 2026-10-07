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Insegue gregge scappato sui binari, pastore travolto e ucciso sulla Torino-Bardonecchia

Nell’urto sono decedute anche alcune decine di animali. Rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Binari - (Ipa)
Binari - (Ipa)
07 ottobre 2026 | 19.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grave incidente questo pomeriggio sulla linea ferroviaria Sfm3 Torino-Bardonecchia dove un pastore, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato investito da un treno mentre stava inseguendo una parte del gregge di pecore che, sfuggite al suo controllo, avrebbe invaso i binari. L’uomo è morto in seguito dell’impatto. Nell’urto sono decedute anche alcune decine di animali.

Sul posto sono intervenuti personale Rfi e Fs Security, insieme a Polfer e Vigili del Fuoco. Ancora in corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Oulx e Bardonecchia e renitalia ha attivato un servizio bus tra Salbertrand e Bardonecchia per garantire la mobilità dei viaggiatori.

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cronaca news torino news pastore pecore binari travolto torino bardonecchia treno pastore
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