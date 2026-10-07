Grave incidente questo pomeriggio sulla linea ferroviaria Sfm3 Torino-Bardonecchia dove un pastore, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato investito da un treno mentre stava inseguendo una parte del gregge di pecore che, sfuggite al suo controllo, avrebbe invaso i binari. L’uomo è morto in seguito dell’impatto. Nell’urto sono decedute anche alcune decine di animali.

Sul posto sono intervenuti personale Rfi e Fs Security, insieme a Polfer e Vigili del Fuoco. Ancora in corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Oulx e Bardonecchia e renitalia ha attivato un servizio bus tra Salbertrand e Bardonecchia per garantire la mobilità dei viaggiatori.