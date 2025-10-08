circle x black
Pavia, chiede del latte alla vicina e poi la violenta: arrestato

A finire in manette per quanto accaduto lo scorso 6 ottobre

Polizia, repertorio (Fotogramma)
08 ottobre 2025 | 20.52
Redazione Adnkronos
Chiede alla vicina un litro di latte, entra in casa della vicina e la violenta. Un uomo è stato arrestato per il reato di violenza sessuale aggravata dalla polizia di Pavia lo scorso 6 ottobre. Dopo una segnalazione, giunta al numero unico di emergenza, gli operatori della volanteo raggiungevano la via notavano una ragazza in evidente stato di choc, che ha poi confermato di aver subito violenza sessuale nella propria abitazione.

La dinamica

L'altro equipaggio della volante ha notato un uomo uscire velocemente dallo stesso civico in direzione opposta a quella della ragazza, bloccandolo. Il personale del 118 giunto sul posto ha rapidamente prestato le prime cure mediche alla vittima, accompagnandola presso il pronto soccorso ginecologico più vicino.

Dai primi accertamenti sul posto, i poliziotti hanno potuto appurare che pochi minuti prima della telefonata al 112, la donna, sola in casa, sentiva qualcuno suonare alla porta della sua abitazione. Aperta la porta, l’uomo le ha chiesto se avesse un litro di latte da potergli dare. Dopo aver socchiuso la porta per recarsi in cucina, la giovane si è accorta che lo stesso si trovava dietro di lei per poi aggredirla. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere del reato di violenza sessuale aggravata. Ora si trova nel carcere di Pavia.

