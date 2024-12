Un 24enne ha perso il controllo della sua auto finendo per ribaltarsi e poi contro il guardrail. Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano e della stazione di Crispano sono intervenuti sulla SS162 per un incidente stradale. Il giovane è morto sul colpo. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica. La salma è stata sequestrata.