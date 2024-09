Più di 50mila maiali sono stati abbattuti in tutta Italia a oggi per rallentare la diffusione della peste suina. Come scrive il Sole 24 Ore ormai non c'è giorno in cui non si scopra un nuovo focolaio e, quando in un allevamento viene trovato un animale malato, la legge impone l'abbattimento di tutti i capi. La peste suina è arrivata nel nostro Paese nel gennaio del 2022.

I focolai in Italia

In Italia, calcolava solo qualche giorno fa il commissario straordinario per la Peste Suina Africana Giovanni Filippini, intervistato dall'Adnkronos, "ci sono 24 focolai in atto negli allevamenti domestici di suini". "In Lombardia con 18 focolai, poi in Piemonte con 5 e uno in Emilia Romagna" ha specificato.

Il giro d'affari degli allevamenti

Nel nostro Paese, scrive il Sole 24 Ore, vengono allevati 10 milioni di maiali: la metà è concentrata in Lombardia. Tra produzione e indotto, la filiera genera circa 20 miliardi di euro all'anno con 100mila posti di lavoro.

La testimonianza

"Venerdì abbiamo scoperto un maiale positivo nel nostro allevamento lodigiano di Marudo e la prossima settimana saremo costretti ad abbattere 1.500 capi" racconta, parlando con il Sole 24 Ore, Alberto Cavagnini, uno dei tanti allevatori colpiti. "In Lombardia la preoccupazione è altissima: se la peste suina si diffonderà sarà un'ecatombe".