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Pier Silvio Berlusconi si gode le vacanze in Corsica con Silvia Toffanin e i figli

La famiglia tra mare, sport e tempo insieme dopo quello che, sul piano professionale, è stato un anno d’oro per il presidente di MFE-MediaForEurope

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin
Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin
26 agosto 2026 | 15.34
Andrea Persili e Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Pier Silvio Berlusconi si gode qualche momento di relax in Corsica, con la compagna Silvia Toffanin e i figli Lorenzo Mattia (16 anni) e Sofia Valentina (10), dopo quello che, sul piano professionale, è stato un anno d’oro per il presidente di MFE-MediaForEurope, il più grande gruppo media europeo. Le foto mostrano Pier Silvio mentre si dedica alla famiglia e allo sport e ritrova la semplicità della quotidianità con la compagna. I due sono legati dal 2001 e, dopo oltre 25 anni, mostrano la stessa complicità degli inizi: sorridono insieme, si scambiano baci appassionati e praticano il Sup, una passione che li accomuna.

Gli ultimi dodici mesi hanno segnato un passaggio importante nella carriera di Pier Silvio. Mfe ha accelerato il suo progetto europeo, rafforzando la propria presenza tra Italia, Spagna, Germania, Portogallo, Austria e Svizzera. A luglio è stata ridisegnata l’organizzazione internazionale del gruppo ed è proseguito il percorso verso la nascita di Mediaset Italia.

All’espansione europea si sono aggiunti i risultati della televisione, con una stagione ricca di soddisfazioni. A luglio è arrivato anche un riconoscimento personale: Pier Silvio Berlusconi ha conquistato il primo posto nella classifica Top Manager Reputation, risultando il manager con la migliore reputazione online in Italia.

Un momento particolarmente positivo anche per Silvia Toffanin. A settembre festeggerà 20 anni alla guida di Verissimo, che tornerà su Canale 5 il sabato e la domenica. Per lei ci sarà anche il ritorno in prima serata con This Is Me. Al lavoro e ai risultati professionali si affianca così la dimensione più privata di Pier Silvio: quella del tempo trascorso con la famiglia, in attesa della nuova stagione lavorativa.

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pier silvio berlusconi silvia toffanin berlusconi mediaset
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