Weekend con temperature sopra la media e piogge e da lunedì forte sciroccata. Confermato dunque un lungo periodo in compagnia di valori termici decisamente miti per l’inverno: al mattino si registreranno, ancora, minime sui 10°C al Centro-Sud e l’alba sarà mite anche al Nord dove in Pianura Padana difficilmente scenderemo sotto i 4°C. Normalmente a gennaio in Italia (in pianura) abbiamo le minime sono intorno a -1° al Nord, +2° al Centro e +5° al Sud: siamo dunque almeno 6°C oltre la norma per quanto riguarda le temperature più basse.

Per quanto riguarda le massime, nei prossimi giorni saranno un po’ limitate dalla diffusa copertura nuvolosa ma saliranno comunque fino a 8-9°C in Pianura Padana, 14-15°C al Centro e fino a 18°C al Sud: anche in questo caso saremo ben sopra il valore di gennaio (Nord 5°C, Centro 10°C, Sud 14°C) di almeno 4°C.

In sintesi, almeno fino al 25 gennaio vivremo un’anomalia positiva di circa +5°C su tutto lo stivale: purtroppo in montagna lo scarto sarà localmente anche maggiore e la neve caduta nelle ultime settimane tenderà a scomparire alle quote più basse.

Oltre alle temperature sopra la media, avremo anche piogge sopra la media per gennai. Nel dettaglio, avremo condizioni stazionarie, nuvolose ma con poche isolate precipitazioni fino a venerdì, poi nel weekend l’avvicinamento di una perturbazione atlantica favorirà l’aumento delle piogge sul Nord-ovest e sulle Isole Maggiori.

Un vortice ciclonico è però in agguato da lunedì: si prevedono venti fortissimi di Scirocco, onde fino a 8 metri, poi piogge torrenziali specie su Sicilia e Sardegna in un contesto ovviamente mite, complici i venti provenienti dal Nord-Africa.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 15 gennaio - Al Nord: cielo coperto, pioggia debole al Nord-Ovest. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche con piovaschi in Toscana. Al Sud: nuvoloso.

Domani, venerdì 16 gennaio - Al Nord: cielo coperto con piogge sparse al Nord-Ovest. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche, rare piogge. Al Sud: nuvoloso, piogge in Sardegna e sulla bassa Sicilia.

Sabato 17 gennaio - Al Nord: piogge su Piemonte e Val d’Aosta, neve in montagna. Al Centro: irregolarmente nuvoloso. Al Sud: nuvoloso, qualche pioggia sulle ioniche.

Tendenza: piogge modeste al Nordovest e al Sud.