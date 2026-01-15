circle x black
Cerca nel sito
 

Piogge e temperature su nel weekend, le regioni interessate: previsioni meteo

E da lunedì forte sciroccata

Cielo nuvoloso - (Fotogramma/Ipa)
Cielo nuvoloso - (Fotogramma/Ipa)
15 gennaio 2026 | 09.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Weekend con temperature sopra la media e piogge e da lunedì forte sciroccata. Confermato dunque un lungo periodo in compagnia di valori termici decisamente miti per l’inverno: al mattino si registreranno, ancora, minime sui 10°C al Centro-Sud e l’alba sarà mite anche al Nord dove in Pianura Padana difficilmente scenderemo sotto i 4°C. Normalmente a gennaio in Italia (in pianura) abbiamo le minime sono intorno a -1° al Nord, +2° al Centro e +5° al Sud: siamo dunque almeno 6°C oltre la norma per quanto riguarda le temperature più basse.

Per quanto riguarda le massime, nei prossimi giorni saranno un po’ limitate dalla diffusa copertura nuvolosa ma saliranno comunque fino a 8-9°C in Pianura Padana, 14-15°C al Centro e fino a 18°C al Sud: anche in questo caso saremo ben sopra il valore di gennaio (Nord 5°C, Centro 10°C, Sud 14°C) di almeno 4°C.

In sintesi, almeno fino al 25 gennaio vivremo un’anomalia positiva di circa +5°C su tutto lo stivale: purtroppo in montagna lo scarto sarà localmente anche maggiore e la neve caduta nelle ultime settimane tenderà a scomparire alle quote più basse.

Oltre alle temperature sopra la media, avremo anche piogge sopra la media per gennai. Nel dettaglio, avremo condizioni stazionarie, nuvolose ma con poche isolate precipitazioni fino a venerdì, poi nel weekend l’avvicinamento di una perturbazione atlantica favorirà l’aumento delle piogge sul Nord-ovest e sulle Isole Maggiori.

Un vortice ciclonico è però in agguato da lunedì: si prevedono venti fortissimi di Scirocco, onde fino a 8 metri, poi piogge torrenziali specie su Sicilia e Sardegna in un contesto ovviamente mite, complici i venti provenienti dal Nord-Africa.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 15 gennaio - Al Nord: cielo coperto, pioggia debole al Nord-Ovest. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche con piovaschi in Toscana. Al Sud: nuvoloso.

Domani, venerdì 16 gennaio - Al Nord: cielo coperto con piogge sparse al Nord-Ovest. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche, rare piogge. Al Sud: nuvoloso, piogge in Sardegna e sulla bassa Sicilia.

Sabato 17 gennaio - Al Nord: piogge su Piemonte e Val d’Aosta, neve in montagna. Al Centro: irregolarmente nuvoloso. Al Sud: nuvoloso, qualche pioggia sulle ioniche.

Tendenza: piogge modeste al Nordovest e al Sud.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo weekend meteo fine settimana previsioni meteo fine settimana meteo oggi domani
Vedi anche
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza