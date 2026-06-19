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Portrait of italians, Casorati (Abe): "Smartphone strumento antropologico. Fondamentale per arte"

19 giugno 2026 | 09.55
Redazione Adnkronos
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"La partnership con brand importanti e tecnologici come Realme è fondamentale per l'accademia, soprattutto per chi sceglie di fare arte che ha a che vedere con la tecnologia. Io penso che lo smartphone sia nella contemporaneità uno strumento di indagine antropologica, soprattutto per quello che restituisce. Ma è anche la possibilità di essere quello che  diceva Andy Warhol e cioè essere continuamente connessi ed esposti". Così la direttrice dell'Accademia delle Belle Arti di Roma, Cecilia Casorati, all'inaugurazione della mostra fotografica 'Portrait of italians' tenutasi presso gli spazi di Campo Boario dell'accademia.

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