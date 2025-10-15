circle x black
Cerca nel sito
 

Precipita dal primo piano mentre pulisce le tapparelle, morta 68enne a Scandicci

L'impatto si è rivelato fatale, inutili i soccorsi. Al momento gli investigatori escludono ogni ipotesi diversa dall’incidente domestico

Carabinieri e ambulanza - Fotogramma /Ipa
Carabinieri e ambulanza - Fotogramma /Ipa
15 ottobre 2025 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una tragica fatalità si è consumata nella mattinata di oggi in via Alfredo Casella a Scandicci, Firenze, dove una donna di 68 anni ha perso la vita cadendo accidentalmente dal primo piano della propria abitazione mentre stava pulendo le tapparelle.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Scandicci, prontamente intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, la donna si trovava impegnata in faccende domestiche quando ha perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. L’impatto si è rivelato fatale: ogni tentativo di rianimazione è purtroppo risultato vano.

La salma è stata posta a disposizione dei familiari, ancora sotto shock per l’improvvisa perdita. Le autorità hanno avviato gli accertamenti di rito, ma al momento si esclude ogni ipotesi diversa dall’incidente domestico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente domestico scandicci scandicci donna morta tapparelle donna caduta primo piano scandicci
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza