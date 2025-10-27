Premi, 'Bagarre' di Sara Narducci vince il 'Film impresa under 35' ad 'Alice nella città'

All'interno di 'Alice nella Città' si è svolta sabato scorso la cerimonia di premiazione del 'Premio Film Impresa – Under 35', alla presenza dei direttori artistici del festival Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, che hanno ringraziato Premio Film Impresa di Unindustria per la collaborazione. Il riconoscimento, alla sua prima edizione, è stato assegnato a 'Bagarre' di Sara Narducci, studentessa del Centro sperimentale di cinematografia di Roma, “per aver tratteggiato in pochi minuti un mobile spaccato giovanile contemporaneo, facendo dell’amicizia femminile un cristallo dai chiaroscuri sconosciuti, grazie anche alla notevole fotografia di Marlene Bialas”.

La regista sarà inoltre parte della giuria della prossima edizione di Premio Film Impresa, in programma a Roma dal 4 al 6 marzo 2026. Durante la cerimonia, Mario Sesti, direttore artistico del Premio Film Impresa, ha sottolineato la forte sintonia con Alice nella Città e l’importanza del legame tra cinema e impresa: “Premio Film Impresa nasce per mostrare che esiste un nuovo modo di usare il linguaggio cinematografico come strumento di comunicazione e riflessione interna alle imprese. Sono due mondi che si completano e che hanno bisogno l'uno dell'altro. Il primo per raccontarsi, il secondo per sostenersi. E quando questi due mondi si incontrano, nasce una tensione creativa tutta nuova”.

Anche Simona Anelli, general manager del Premio Film Impresa, ha evidenziato la volontà di scoprire e valorizzare nuovi linguaggi dell’audiovisivo industriale: “Fin dall’inizio abbiamo voluto dare voce alle immagini che raccontano il mondo del lavoro e dell’impresa, spesso nascoste o dimenticate. Grazie a palcoscenici come questo possiamo lanciare nuovi appelli e stimolare la partecipazione dei giovani autori. Il bando per l’edizione 2026 è ancora aperto fino al 30 novembre”. Nel ricevere il premio, Sara Narducci ha ringraziato il Premio Film Impresa e il pubblico presente, aggiungendo: “Speriamo che in questi tempi così difficili, in cui la cultura viene spesso declassata a meri numeri, si possa tornare a unirsi per fare cose grandi”. Con questo riconoscimento, Premio Film Impresa conferma il suo impegno nel valorizzare le nuove voci del cinema italiano e nel promuovere il dialogo tra creatività, formazione e cultura d’impresa.