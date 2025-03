Premio Giornalismo Euromediterraneo, il 7 maggio la cerimonia al Circolo degli Esteri a Roma

Il prossimo 7 maggio si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Giornalismo Euromediterraneo presso il Circolo degli Esteri a Roma. Questo prestigioso riconoscimento è dedicato ai giornalisti, reporter e testate che si sono distinti per la narrazione professionale e imparziale degli eventi che riguardano i territori e le popolazioni del Mediterraneo.

Il Premio Euromediterraneo è un'iniziativa promossa dall'Associazione Giornalisti del Mediterraneo presieduta da Dundar Kesapli, in collaborazione con l'Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana), presieduta da Gianfranco Coppola, e Aips Europa, con il Presidente Charles Camenzul i di Malta. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere il dialogo tra le culture e incentivare una narrazione basata sul rispetto reciproco e sulla costruzione della pace, valori fondamentali per il futuro dell'area euromediterranea.

L'evento riunirà giornalisti di altissimo livello, provenienti sia dall'Italia che da paesi internazionali, celebrando il giornalismo in tutte le sue forme. Un'occasione unica per promuovere lo scambio culturale tra i professionisti di quest'area geografica, favorendo il dialogo interculturale e rafforzando i legami tra le diverse nazioni della regione mediterranea. Partecipare a questo evento rappresenta un'importante opportunità per i giornalisti di incontrarsi, scambiarsi idee e celebrare il proprio lavoro in un contesto di grande rilevanza internazionale. All'evento saranno presenti anche diversi rappresentanti delle ambasciate di alcuni paesi del Mediterraneo.