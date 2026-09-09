Complici anche le forti piogge che stanno interessando parte del Paese, l'Italia archivia le alte temperature e domani sarà quasi completamente in allerta zero

L'afa potrebbe presto essere un ricordo. Complici anche le forti piogge che stanno interessando parte del Paese, l'Italia archivia le alte temperature e domani, venerdì 11 settembre, sarà quasi completamente in verde, il colore dell'allerta zero. Ovunque tranne a Bari, unica città bollino giallo alla vigilia del weekend, su 27 monitorate.

Le città bollino verde e giallo: l'elenco

E' il quadro tracciato dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute. Ancora al 9 settembre faticano a mettere un punto definitivo al caldo 4 città: Bari, per la quale è previsto bollino arancione (livello 2 di allerta, un gradino sotto il massimo) sia oggi che domani giovedì 10 settembre; Campobasso, che oggi è in giallo (pre-allerta) e domani torna in arancione; e Ancona e Perugia, che già domani lasceranno il bollino giallo guadagnandosi il verde.

Le previsioni meteo di domani: piogge su gran parte della Penisola

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, comincerà già oggi giovedì 10 settembre una fase di instabilità che durerà in maniera alternata per tutto il weekend. Nelle prossime ore previste piogge diffuse e localmente abbondanti al Nordest, al Centro, ancora in Lombardia, Toscana e Liguria, più sole al Sud. Venerdì, instabile al Centro, ma peggiora al Sud.