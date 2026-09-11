Afa fuori gioco. L'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute conferma la svolta in questa estate da record: nel weekend, sia oggi sabato 12 che domani domenica 13 settembre, su tutta l'Italia sventola il bollino verde, codice del rischio zero. Ancora sole, con qualche temporale, ma da Nord a Sud la Penisola respira mentre si attendo il rapido passaggio dell'Anticiclone delle Azzorre.

Le previsioni meteo del weekend: calo delle temperature in arrivo

Entro oggi, come affermano gli esperti de IlMeteo.it, ci sarà un calo termico anche piuttosto marcato. La diminuzione sarà particolarmente evidente su numerose aree del Sud e potrà estendersi verso nord fino al Molise e alle Marche. Su diverse zone meridionali entro domenica si potranno perdere mediamente fino a 5-7°C, con punte localmente fino a 8°C in meno sui litorali adriatici della Puglia, su gran parte della Calabria e sul settore più settentrionale della Sicilia.