Piogge e temperature giù, si inizia al Nord poi si dirigerà verso il Sud

Perturbazione atlantica in arrivo tra domani mercoledì 16 settembre e giovedì 17 al Centro-Nord con piogge e calo termico, in seguito anche verso il Sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale.

Meteo oggi e domani

Al contempo, però, il margine adriatico del Paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota provenienti dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del Sud. Entro la serata di oggi, martedì 15 settembre, si assisterà alla formazione di veloci acquazzoni compresi tra Puglia, Basilicata, Campania meridionale, Calabria e Sicilia. I fenomeni risulteranno più frequenti e concentrati sui settori calabresi e siciliani, mentre al Centro-Nord il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato con valori 3-4°C superiori alle medie climatologiche sottolinea iLMeteo.it.

Una perturbazione atlantica, attualmente in fase di approfondimento sulle Isole Britanniche, si sposterà verso l'arco alpino interessando successivamente il Mediterraneo: domani, durante il pomeriggio, si registreranno i primi segnali di instabilità con rovesci e locali temporali sulle zone alpine e prealpine, in estensione verso la Pianura Padana nel corso della serata. Il Centro-Sud registrerà ancora ampie schiarite, salvo residui rovesci tra Calabria e Sicilia.

Giovedì 17 settembre le precipitazioni interesseranno l'intero Settentrione, risultando più diffuse sul Triveneto, per poi estendersi a gran parte delle regioni centrali. Contestualmente, le temperature massime subiranno una flessione compresa tra 5 e 7°C al Nord.

La tendenza per il weekend

Successivamente il fronte atlantico favorirà la formazione di un nucleo instabile sul Tirreno meridionale, una configurazione nota in meteorologia come cut-off. Si tratta dell'isolamento di un nucleo di aria fresca che si stacca dalla circolazione principale; questa struttura permarrà sui mari meridionali alimentando condizioni d'instabilità al Sud durante il fine settimana. In questo contesto, le temperature si riassesteranno sui valori medi di metà settembre, con valori massimi diffusamente inferiori ai 30°C.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 15 settembre - Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole ovunque. Al Sud: rovesci e temporali sparsi su Sicilia, Calabria, Basilicata, Murge, Cilento, Salento.

Domani, mercoledì 16 settembre - Al Nord: arrivo di piogge e temporali entro sera. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato salvo rovesci tra Sicilia e Calabria.

Giovedì 17 settembre - Al Nord: piogge e temporali. Al Centro: piogge. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: da venerdì piogge anche verso il meridione, weekend instabile al Centro-Sud.