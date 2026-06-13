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Pro vita, mons. Pegoraro (Pontificia Accademia Vita): "Scegliere vita, dal grembo a chi è in ospedale"

Il messaggio inviato alla manifestazione in corso a Roma

Pro vita, mons. Pegoraro (Pontificia Accademia Vita):
13 giugno 2026 | 18.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È importante che si elevi la nostra testimonianza nello scegliere la vita debole, da quella nascente custodita nel grembo materno a quella che si sta aprendo all’eternità in un letto di ospedale". Con queste parole monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, si è rivolto, con un messaggio scritto, alla manifestazione nazionale 'Scegliamo la Vita', che si sta svolgendo in queste ore per le strade di Roma.

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Pegoraro ha inoltre citato il recente discorso di Papa Leone XIV al parlamento spagnolo: "Può dirsi pienamente giusta una comunità che lascia nell'ombra il bambino non ancora nato, l'anziano, il malato, chi soffre in silenzio? La difesa della vita umana è una meta di civiltà". Per Pegoraro, infatti, "prendersi cura della vita dei piccoli e degli ultimi, degli scartati e dei non accolti, è la sfida che ci attende», la stessa sfida che, ha aggiunto, «ogni giorno migliaia di volontari, associazioni, centri di aiuto alla vita affrontano aprendo le porte con affetto infinito a donne che hanno paura, che sono sole, che non ce la fanno, che non riescono a intravvedere un futuro con un figlio. È la sfida assunta da chi offre migliaia di ore di ascolto gratuito e non giudicante, un'accoglienza libera e rispettosa, un sostegno sicuro e generoso, una vicinanza anche laddove sarebbe più facile abbandonare tutto".

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pro vita scegliere la vita Pontificia Accademia per la Vita
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