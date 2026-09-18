Il racconto all'Adnkronos di alcune compagne di scuola del 13enne che questa mattina ha accoltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga di Roma. "Aveva un debito e per questo la odiava", dicono all'uscita dalle lezioni. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che il risentimento del ragazzo andasse avanti da tempo, tanto che, dicono i suoi compagni di scuola, "ne aveva anche parlato con alcuni di noi". Il 13enne avrebbe manifestato ad alcuni compagni l'intenzione di colpire la docente "ma non è stato preso sul serio".